У Турции есть шанс получить F-16 от США

Из внесенного в Сенат Соединенных Штатов законопроекта о гособороне на 2023 год исключили поправки, которые блокировали продажи истребителей F-16 Турции. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на источники в Конгрессе США.

Ранее поправки, запрещающие Анкаре получение самолетов и их комплектующих, предложили сенаторы Боб Менендес и Крис ван Холлен.

Их пункты содержали требование, обязывающее президента Соединенных Штатов уведомлять Конгресс о «конкретных шагах», которые он предпринял для обеспечения того, чтобы Турция «не использовала военные самолеты для несанкционированных облетов греческой территории или военных операций против союзников США».

В одобренную Палатой представителей версию закона была внесена поправка, аналогичная предложенной Ван Холленом и Менендесом. Теперь ожидается, что эти ограничения не войдут в итоговую версию закона.