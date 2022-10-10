Генпрокуратура займется незаконной вырубкой деревьев

В ходе очередных контрольных мероприятий, проводимых Службой государственной экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, было установлено, что на территории Гарадагского, Сабаильского районов Баку, города Мингячевир, Лерикского и Уджарского районов были незаконно вырублены деревья и нанесен ущерб природе в общей сложности на 18 040 манатов. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Официальный представитель Службы Бахруз Мухаммедов отметил, что по данным фактам составлены акты, и поскольку сумма ущерба, причиненного зеленым насаждениям, составляет состав преступления, собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки.