Тегеран готов быть посредником между Баку и Ереваном заявление Велаяти
Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.
Как сообщают российские СМИ, он отметил, что среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Южный Кавказ.
«В этой связи по отношению к нашим соседям (Азербайджану и Армении) мы проявляем больше чувствительности и внимания», - подчеркнул Велаяти.
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