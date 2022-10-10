Тегеран готов быть посредником между Баку и Ереваном заявление Велаяти

Тегеран готов быть посредником в отношениях между Ереваном и Баку, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.

Как сообщают российские СМИ, он отметил, что среди различных регионов, находящихся рядом с Ираном, особое значение имеет Южный Кавказ.

«В этой связи по отношению к нашим соседям (Азербайджану и Армении) мы проявляем больше чувствительности и внимания», - подчеркнул Велаяти.