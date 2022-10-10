Украина и США разочарованы в Евросоюзе

Партнеры и союзники Соединенных Штатов должны как можно быстрее исполнить свои обещания по поддержке Украины, поскольку Россия продолжает атаковать. Вашингтон скоро выделит обещанную помощь, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече со своим украинским коллегой Сергеем Марченко, пишет Voice of America.

«В очередной раз мир увидел истинную природу варварской и незаконной войны, развязанной Россией. Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Украину и украинский народ. Мы будем продолжать поддерживать вас в восстановлении процветающей и свободной Украины», - сказала она.