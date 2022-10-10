Украина и США разочарованы в Евросоюзе
Партнеры и союзники Соединенных Штатов должны как можно быстрее исполнить свои обещания по поддержке Украины, поскольку Россия продолжает атаковать. Вашингтон скоро выделит обещанную помощь, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече со своим украинским коллегой Сергеем Марченко, пишет Voice of America.
«В очередной раз мир увидел истинную природу варварской и незаконной войны, развязанной Россией. Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Украину и украинский народ. Мы будем продолжать поддерживать вас в восстановлении процветающей и свободной Украины», - сказала она.
Вашингтон выделит Киеву бюджетную поддержку в размере $4,5 млрд. Вместе с этим траншем прямая бюджетная поддержка Украины из Соединенных Штатов составила $13,5 млрд долларов в виде безвозмездной помощи. «Мы стремимся предоставить вам это финансирование как можно скорее», - отметила министр.
Джанет Йеллен заявила, что американские и украинские официальные лица сильно разочарованы тем, как страны Евросоюза исполняют свои обещания по поддержке Киева. По ее словам, из $9 млрд помощи до сих пор выделен только $1 млрд.