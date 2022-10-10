Более 20 профессиональных психологов, вновь приехавших из Турции по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) совместно со специалистами ведомства, с 5 сентября оказывают психологическую помощь участникам Отечественной войны, в том числе получившим ранения, а также членам семей шехидов и лиц, пострадавших от армянского террора.

Как сообщили в МЧС, за прошедший период психологическая помощь была оказана 611 гражданам, в том числе для 58 детей проведены 1 272 сеанса психологической помощи.

Напомним, для получения бесплатной психологической помощи, оказываемой в Баку, Гяндже, Сумгаите, Габале, Барде и Ленкорани, граждане могут записаться, используя горячую линию МЧС 112.