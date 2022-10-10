Евросоюз доволен и недоволен Турцией

Газета Die Welt со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отчет о прогрессе стран, желающих присоединиться к Евросоюзу, пишет, что отчет в отношении Турции является очень критичным.

Переговоры о вступлении Турции в Европейский союз по-прежнему находятся в тупике, заявили в Еврокомиссии.

"Переговоры с Турцией о вступлении по-прежнему находятся в тупике. Она не изменила негативную тенденцию для вступления в Евросоюз", - отмечается в документе.

В то же время Еврокомиссия подчеркнула важную стратегическую роль Турции. "ЕС стратегически заинтересован в стабильной и безопасной обстановке в Восточном Средиземноморье и в развитии отношений с Турцией на основе сотрудничества и взаимных интересов. Однако в то же время Евросоюз также готов защищать свои интересы и интересы государств-членов", - говорится в тексте.

ЕК высоко оценила посреднические усилия турецкого правительства в конфликте в Украине, при этом выразила недовольство позицией Турции относительно введенных Западом санкций против России.

Ожидается, что официально отчет будет представлен в среду.