Военные представители государств-участников СНГ посетили Аллею шехидов ФОТО
12 октября высокопоставленные военные делегации, прибывшие в Баку для участия в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ, посетили Аллею шехидов.
Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, на Аллее шехидов была почтена память героических сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».
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