Для Байдена «нет смысла» во встрече с Путиным

Решение о встрече с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от темы беседы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает CNN.



«Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. Я не вижу, я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», - сказал он в интервью.

По словам американского лидера, его решение о встрече с Владимиром Путиным будет зависеть от того, о чем захочет поговорить глава России. Например, если Путин захочет обсудить обмен обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бритни Гринер, то он будет открыт для разговора, заверил президент Соединенных Штатов. Однако он не будет обсуждать сохранение российского контроля над «территориями Украины».