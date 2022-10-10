Минздрав о нехватке медикаментов в аптеках

В Министерстве здравоохранения Азербайджана прокомментировали вопрос об отсутствии в продаже ряда медикаментов.

Как сообщили в Центре аналитической экспертизы министерства, «Адреналин – здоровье», «Адреналин-Дарница», «Penepin» и «Penepin Jr» (последние два являются также адреналинсодержащими препаратами) зарегистрированы в госреестре.

Было отмечено, что любая компания может беспрепятственно ввозить эти препараты в страну: "После прохождения экспертизы в нашей лаборатории не имеется препятствий для дачи разрешения на продажу этих медикаментов на территории страны. Что касается их отсутствия в аптеках, то этот вопрос не входит в компетенцию Минздрава и Центра аналитической экспертизы. Лекарства ввозят частные компании".