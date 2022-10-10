Авария на российском нефтепроводе в Польше

На польском участке трубопровода "Дружба", который идет из России, произошла разгерметизация. Об этом сообщил оператор польского участка, компания PERN на официальном сайте.

"Во вторник поздним вечером автоматические системы PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка", - говорится в сообщении. По этому участку нефть поступает в Германию.

На данный момент причины происшествия неизвестны. Поврежденная нитка была отключена, вторая работает в прежнем режиме.