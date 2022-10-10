Авария на российском нефтепроводе в Польше
На польском участке трубопровода "Дружба", который идет из России, произошла разгерметизация. Об этом сообщил оператор польского участка, компания PERN на официальном сайте.
"Во вторник поздним вечером автоматические системы PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка", - говорится в сообщении. По этому участку нефть поступает в Германию.
На данный момент причины происшествия неизвестны. Поврежденная нитка была отключена, вторая работает в прежнем режиме.
"На место происшествия сразу были отправлены спасательные службы PERN и государственной пожарной охраны, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам", - указано в заявлении.
В российской "Транснефти" подтвердили, что Польша продолжает прием нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает транзит нефти в Европу через белорусские НПЗ. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка - северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.