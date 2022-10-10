Согласно сообщению ведомства, в связи с этим 12 октября в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Азербайджане, которому была выражена серьезная обеспокоенность и недовольство инцидентом, до сведения дипломата довели требование об обеспечении безопасности азербайджанского дипломатического представительства.

В ночь с 10 на 11 октября в Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана в США. В связи с произошедшим дипломатическое представительство Азербайджана проинформировало соответствующие структуры США, предоставило снимки с камер. Об этом сообщило Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД).

В заявлении МИД отмечается, что систематический характер нападений радикально настроенных представителей армянских общин в зарубежных странах на дипломатические представительства Азербайджана за последнее время, в том числе нападения и акты вандализма, совершенные против посольств Азербайджана в Вашингтоне, Париже, Бейруте и других городах, вызывают серьезное беспокойство. Обеспечение безопасности диппредставительств Азербайджана в зарубежных странах является обязанностью страны пребывания в соответствии с международной конвенцией. В связи с этим МИД Азербайджана еще раз подчеркивает требование проведения соответствующего расследования каждого инцидента и обеспечения безопасности азербайджанских посольств и дипломатов на должном уровне.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство напоминает, что после провозглашения независимости Армении в 1991 году это государство для реализации своих территориальных претензий к Азербайджану превратило терроризм в средство государственной политики. В процессе оккупации территорий Азербайджана Армения использовала террористические средства в различных частях нашей страны, совершила теракты в городе Баку. Жертвами армянского терроризма стали 24 турецких дипломата, работавших в разных странах мира.

МИД Азербайджана с сожалением отмечает, что в ходе уголовных дел, открытых в связи с совершенными за последние дни нападениями, нападениями в 2020 году в европейских столицах и в Лос-Анджелесе против азербайджанских дипмиссий, а также членов азербайджанской общины, не был привлечен к ответственности ни один виновный. Именно эта безнаказанность подталкивает радикальные армянские группировки к новым провокациям, подчеркивает ведомство.

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осуждает основанные на ненависти преступные действия радикальных сил в зарубежных странах, направленные против азербайджанских диппредставительств, дипломатов и их имущества, и требует, чтобы учреждения, ответственные за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах, подходили к своим обязанностям со всей ответственностью.

Следственные мероприятия, связанные с нападениями на диппредставительства Азербайджана в зарубежных странах, находятся под контролем Министерства иностранных дел Азербайджана, отметили в ведомстве.