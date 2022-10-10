В Баку проходит заседание Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ ФОТО
Сегодня в Баку приступило к работе очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).
Как сообщили в Министерстве обороны АР, на заседании планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в военной сфере в странах СНГ, подписание итоговых протоколов, подготовка плана совместной работы на предстоящий год, а также проведение обмена мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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