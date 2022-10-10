Закир Ханмамедов о преимуществах цифрового банкинга в Азербайджане

Цифровизация не обошла стороной практически ни одну сферу деятельности в Азербайджане. Многие учреждения, начиная от государственных органов и заканчивая компаниями, работающими в частном секторе, предоставляют гражданам современные решения, основанные на инновациях и высоких технологиях. Местные банки также не отстают от этой тенденции. В качестве примера можно привести первый цифровой банк страны — Birbank. Закир Ханмамедов, лидер трайба Birbank в Kapital Bank, рассказал о преимуществах, функциях и будущих нововведениях в цифровом банке.

— В первую очередь, хотелось бы, чтобы вы разъяснили разницу между классическим приложением мобильного банкинга и диджитал-банком?

— Несколько лет назад азербайджанские банки, как и во всем мире, начали предлагать свои мобильные приложения наряду с традиционными услугами. Таким образом, у людей появилась возможность совершать операции со своими картами и счетами дистанционно. С годами, по мере увеличения спектра предлагаемых услуг и расширения функционала приложений, мобильные банки стали превращаться в цифровые банки. Первым, кто претерпел эту трансформацию и стал диджитал-банком, был Birbank, приложение-лидер местной финансовой индустрии. Если говорить простым языком, основное отличие цифрового банка от мобильного банковского приложения — это наличие возможности получения кредита или карты без посещения филиала. То есть клиент может подать заявку на кредит или заказать карту полностью онлайн и получить их максимально быстро, никуда не обращаясь. Отмечу, что клиенты в целом активно пользуются онлайн-каналами, оформляют заявки на продукты через Birbank, корпоративные сайты, сервис Wolt и т.д.

— Что поменялось с тех пор, как Birbank стал первым цифровым банком страны?

— Во-первых, существенные изменения претерпела вся местная банковская индустрия. Как вы знаете, с ноября 2021 года в Азербайджане начала работать система мобильных платежей Apple Pay, а чуть позже, в августе текущего года, был запущен Google Pay. Отмечу, что Google Pay доступен только в 45 странах мира, и тот факт, что Азербайджан входит в число этих стран, безусловно, можно расценивать как огромный успех нашего банковского сектора. Затем мы первыми в мире запустили доставку банковских карт через сервис Wolt. В дополнение к Birbank и нашим веб-сайтам мы дали клиентам возможность заказать дебетовую карту через маркетплейс в приложении Wolt и получить пластик в течение 1 часа с момента заказа. Отмечу, что и карта, и доставка предоставляются абсолютно бесплатно.

Параллельно мы начали выдачу платежных карт в крупных сетях супермаркетов, торговых центрах и партнерских магазинах с целью повышения инклюзивности банковских услуг. Стоимость карты составляет 1 манат, после идентификации карты уплаченные деньги возвращаются на ее баланс. Таким образом, в целях экономии времени клиентов существует 2 удобных решения для получения карты Birbank: доставка по адресу в течение 1 часа по онлайн-заказу, в том числе через приложение Wolt, и приобретение карты на специальных стендах, расположенных в супермаркетах и молах.

Еще одно нововведение — интеграция в Birbank торговой площадки Umico Market, которая стала очень популярной в последнее время, особенно во время пандемии. Наши клиенты теперь могут приобретать через Birbank товары из Umico Market, в ассортименте которого более 160 тысяч разновидностей товаров, в кредит или на свои деньги. Все купленные товары доставляются курьерами на адрес покупателей в течение следующего дня.

— Как пользователи реагируют на изменения?

— Очень положительно. В целом ожидания клиентов от диджитал-банков, мобильных приложений и других подобных инструментов очень высоки. Люди сегодня активно используют WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Uber, Bolt, Wolt, Waze, TikTok и другие популярные по всему миру приложения. Это налагает на нас дополнительную ответственность, а также создает основу для внедрения инноваций, позволяющих идти в ногу с современными мировыми тенденциями. Мы также очень рады получать различные фидбеки от клиентов, например, в социальных сетях. Нередко именно благодаря отзывам мы понимаем, что пора добавлять в Birbank ту или иную функцию.

— Какие нововведения ждут пользователей Birbank в будущем?

— Безусловно, для сохранения лидерства на рынке и повышения удовлетворенности клиентов необходимо постоянно развиваться. В данный момент мы работаем над реализацией дополнительных возможностей для повседневных операций. В ближайшем будущем мы планируем внедрить новый чат-бот, расширить возможности видеоверификации для охвата большего количества услуг, добавить функцию анализа ежедневных расходов, обновить интерфейс и сделать его еще более удобным и другие новшества. Здесь я хотел бы выделить один важный момент. Перед внедрением любого решения, будь то новый интерфейс или дополнительный функционал, мы проводим специальные фокус-группы. Они помогают нам получить ценную информацию, чтобы учесть пожелания клиентов, и дают возможность протестировать новые решения.

— BirKart, всеми любимая карта с 65% долей на рынке карт рассрочки страны, сменила название, дизайн и стала картой Birbank. Чем новые карты отличаются от старых?

— Карты Birbank имеют ряд преимуществ перед своими предшественниками. Карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере, процента на остаток 6% годовых, кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается. Держатели карт рассрочки могут пользоваться льготным периодом до 63 дней при единовременных оплатах. Наши клиенты также могут пользоваться различными кампаниями, акциями и скидками в партнерских магазинах, количество которых около 11 000 по всей стране.

Цифры показывают, что, активные пользователи дебетовой карты Birbank Cashback в среднем в месяц зарабатывают примерно 50 манатов на бонусах. Всего за прошлый месяц юзеры Birbank получили кешбэк в размере 1,7 млн манатов. Около 90 тысяч манатов из этой суммы приходится на кешбэк (1%) от оплат за коммунальные услуги, связь, интернет и ТВ через Birbank. В сентябре общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, вырос на 105% и составил около 230 тысяч манатов.