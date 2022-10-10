«Газовая» паника в Европе привела к рекордным показателям аренды судов

Стоимость аренды судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в Атлантическом океане подскочила до 397 500 долларов в день, превысив рекордный максимум, установленный в прошлом году в Тихом океане, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, цены на аренду судов для перевозки СПГ так резко выросли из-за того, что Европа пытается нарастить запасы топлива перед зимой. При этом до конца года свободных судов очень мало, а те, которые есть, сдаются по высокой цене. Кроме того, крупные энергокомпании отказываются сдавать свои суда в аренду из-за того, что опасаются остаться без свободного флота, когда он будет необходим.

В Bloomberg добавили, что ситуация с дефицитом судов дошла до того, что поставщики СПГ в Азии предлагают газ уже из портов погрузки. При этом те, у кого нет судов, ищут покупателей с возможностью транспортировки.