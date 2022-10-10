Россия серьезно ударила по энергетике Украины

За два дня массированных ракетных обстрелов Украины Россия повредила около 30% энергетической инфраструктуры страны. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, сообщает CNN.

«Около 30% энергетической инфраструктуры в Украине пострадали от российских ракет с понедельника», - сказал он. По словам министра, это «первый случай с начала войны», когда Россия «решительно нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.



Герман Галущенко утверждает, что одна из причин атаки на энергетику Украины в том, что украинский экспорт электроэнергии в Европу «помогает европейским странам экономить на российском газе и угле».