В Молдове задумались о мобилизации

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что в стране рассматривают возможность объявления частичной мобилизации, сообщает PRO TV.

По его словам, в случае возникновения угрозы безопасности Молдовы правительство может пойти на частичную мобилизацию в стране. Но сперва нужно провести тщательный анализ ситуации.

«Целью такой мобилизации будет повышение способности вооруженных сил республики реагировать на угрозы», - заявил министр.

Также Носатый отметил, что Молдове придется закрыть свое воздушное пространство из-за пуска российских ракет по Украине. В ходе массированного обстрела 10 октября три ракеты нарушили молдовское воздушное пространство прежде чем попасть на украинскую территорию.