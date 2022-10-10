AzerTelecom подписал контракт с TTI для создания цифрового коридора в Европу

AzerTelecom и Türk Telecom International (TTI), ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Турции, подписали контракт на закупку первоначальной 200 Гбит/с транзитной мощности, заложив основу цифровой супермагистрали из Азербайджана в Европу через Турцию.

В дополнение к диверсифицированным маршрутам AzerTelecom в Западном и Северном направлениях, новое партнерство с Türk Telecom International создает еще один альтернативный цифровой транзитный коридор в направлении Турции и Европы. Стороны уже наладили сотрудничество по обмену различными услугами связи, включая связь с Нахчыванским регионом Азербайджана через Турцию для обеспечения Нахчыванского региона стабильными, бесперебойными и безопасными услугами связи, включая передачу данных и голоса.