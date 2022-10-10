В Иране люди все еще бьются на улицах рожденные революцией
Протесты в Иране продолжаются уже 4 недели. Столь продолжительная уличная активность – беспрецедентный случай в новейшей истории Ирана.
Но власть не сдвигается ни на йоту. Разница только в применении силы. По активным бунтарям ведется огонь из огнестрельного оружия, по менее активным силы безопасности работают дубинками, газом и водометами.
Нынешние протесты беспрецедентны еще и числом общественных деятелей, спортсменов и прочих известных людей в Иране, открыто заявивших о своей поддержке вышедшим на улицу иранцам. Да что там – впервые с 1979 года в организованных акциях протеста принимают участие школьники старших классов.
Но в официальных иранских медиа продолжаются мантры о том, что за массовыми выступлениями стоят внешние, враждебные Ирану силы. Все становится похожим на театр абсурда, на сцене которого идет диалог глухого со слепым. Консолидация власти у консерваторов стала причиной того, что общество раскололось на две неравные части.
Силовики, духовенство и те несколько миллионов, кто кормится от «экономики КСИР» – за Исламскую республику в ее нынешнем состоянии и с ее нынешними ограничениями. Остальные, которых большинство – против.
Вопрос об обязательном ношении хиджаба приобрел политическое значение. Для консерваторов и тех, кто их поддерживает – это вопрос незыблемости принципов и скреп, неприкосновенность которых удерживает режим. Для протестующих – избавление от него является символом надежды на то, что власть обратит внимание на рост бедности, преступности и безработицы, на галопирующую инфляцию, отток капитала и коррупцию.
Духоподъемные лозунги «экономики сопротивления» – дескать, отладим ее и заживем – больше не работают. У иранцев было время, чтобы убедиться: «экономика сопротивления» позволяет стране выживать, но не развиваться.
Доходы от роста цен на нефть – а администрация Байдена заметно ослабила введенные против Ирана ограничения, ведя свою игру – съедаются войнами в Ираке, Сирии и Йемене. Да и не доходят эти деньги до иранского бюджета – все уходит на счета Корпуса стражей исламской революции и бониядов, как называют в Иране группы исламских компаний, контролируемых канцелярией Верховного лидера.
Для остальных – бедность, когда родители заглядывают в мусорные баки, а дети торгуют на улице дешевыми товарами. Министр экономики Ихсан Хандузи заявил недавно, что правительство может увеличить дотации бедным в размере 4 долларов на душу населения в месяц – но это потолок, на большее у Тегерана просто нет средств.
Санкции санкциями, но все чаще в Иране раздаются голоса, что главные проблемы не в них, а в коррупции, монополизме руководства, бесхозяйственном управлении экономикой. Власти, конечно, подавят нынешний протест – но это будет означать только то, что на крышке кипящего котла просто потуже закрутят гайки, не давая давлению спадать. Вот только насколько это оттянет неизбежный взрыв скопившегося пара? Интернет-то можно отключить по всей стране, но экономика от этого себя лучше чувствовать не будет.
Иран подошел к той черте, когда иного решения, кроме реформ, у него не остается. Страна медленно погружается в ситуацию вязкого и беспросветного системного кризиса. И чем быстрее это осознает режим, тем выше будут шансы на его самосохранение. Поскольку в следующий раз протестующие будут срывать не свои хиджабы, а тюрбаны с головы духовенства. Возможно, что и вместе с головами.