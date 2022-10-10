Но власть не сдвигается ни на йоту. Разница только в применении силы. По активным бунтарям ведется огонь из огнестрельного оружия, по менее активным силы безопасности работают дубинками, газом и водометами.

Нынешние протесты беспрецедентны еще и числом общественных деятелей, спортсменов и прочих известных людей в Иране, открыто заявивших о своей поддержке вышедшим на улицу иранцам. Да что там – впервые с 1979 года в организованных акциях протеста принимают участие школьники старших классов.

Но в официальных иранских медиа продолжаются мантры о том, что за массовыми выступлениями стоят внешние, враждебные Ирану силы. Все становится похожим на театр абсурда, на сцене которого идет диалог глухого со слепым. Консолидация власти у консерваторов стала причиной того, что общество раскололось на две неравные части.

Силовики, духовенство и те несколько миллионов, кто кормится от «экономики КСИР» – за Исламскую республику в ее нынешнем состоянии и с ее нынешними ограничениями. Остальные, которых большинство – против.

Вопрос об обязательном ношении хиджаба приобрел политическое значение. Для консерваторов и тех, кто их поддерживает – это вопрос незыблемости принципов и скреп, неприкосновенность которых удерживает режим. Для протестующих – избавление от него является символом надежды на то, что власть обратит внимание на рост бедности, преступности и безработицы, на галопирующую инфляцию, отток капитала и коррупцию.