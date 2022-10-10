Эстония призывает не бояться поставлять оружие Украине

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью CNN призвал союзников не бояться, что поставками оружия Украине они могут перейти так называемые красные линии России.

По мнению Рейнсалу, политика умиротворения агрессора ни к чему не привела, поэтому необходимо усилить поддержку Киева и нарастить поставки ему систем ПВО.

«Куда нас привела вся политика умиротворения, которую мы использовали в некоторых случаях, чтобы избежать эскалации? Происходит геноцид и сейчас, я думаю, нам не стоит бояться. Что еще может случиться?», - сказал он.

Комментируя завуалированные угрозы России о нанесении ядерного удара, Урмас Рейнсалу сказал, что «мы не должны попасть в эту ловушку». «Единственный человек, который может немедленно положить конец войне, - это Путин», - считает глава МИД Эстонии.