Какие дороги строятся в Карабахе и Восточном Зангезуре

В 2022 году в Карабах е и Восточном Зангезуре завершится реализация четырех дорожных проектов, сообщил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

«В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре идет строительство 13 автомобильных дорог. В 2022 году завершится реализация 4 проектов. Это автодороги Барда - Агдам (44,5 км, четырехполосная), Физули - Гадрут (12 км, четырехполосная), Талыш - Тапгарагоюнлу - Гашалты (22 км, двухполосная) и Губадлы - Эйвазлы (28,5 км, двухполосная)», - отмечает Мамедов в статье, опубликованной в газете «Азербайджан».

Глава госагентства подчеркнул, что в 2023 году планируется завершение еще 6 проектов: автодороги Ахмедбейли - Физули - Шуша (81,6 км 4-6-полосная), Худаферин - Губадлы - Лачин (70,4 км, четырехполосная), Шукюрбейли - Джебраил - Гадрут (39,7 км, четырехполосная), Губадлы - Махмудлу - Языдюзю - граница Армении (26,4 км, двухполосная) и строительство дорожной инфраструктуры в Кельбаджарском и Лачинском районах общей протяженностью 834,1 км.

В 2024-2025 годах будут завершены еще четыре проекта: автодороги Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд (123,9 км, 4-6-полосная), Агдам - Физули (64,8 км, четырехполосная), Тоганалы - Кельбаджар - Истису (81,6 км, 2-4-полосная) и Кельбаджар - Лачин (76,3 км, 2-4-полосная).