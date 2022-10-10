Гурбан Гурбанов об ответном матче с «Олимпиакосом»: «Для них это последний шанс»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию перед завтрашним матчем 4-го тура Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом», который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45. Напомним, неделю назад в Пирее « Карабах » разгромил греков со счетом 3:0.

«Нужно правильно отнестись к сопернику, - говорит Гурбан Гурбанов. – «Олимпиакос» будет играть с большим желанием. Для них это последний шанс. Они очень серьезно готовятся. Читаю интервью главного тренера «Олимпиакоса». Греки весьма позитивно настроены. Говорят, что пора показать, кто они есть.

В последние дни у нас была некоторая усталость. Но думаю, что ребята восстановятся и будут готовы. Результат гостевого матча очень хороший для нас, но он не должен обманывать ни меня, ни игроков. В той игре у нас было много ошибок. После матча, анализируя его, заметил это. Соперник вынуждал нас ошибаться. Постараемся завтра показать хороший футбол и бороться до конца.

Почему мы в последних играх намного больше забиваем во втором тайме? Не могу назвать конкретную причину, почему так получается. Любой соперник в первом тайме лучше сопротивляется, бывает более готовым. Возможно, во втором тайме они теряют игровую дисциплину, а мы этим пользуемся. Раньше бывало, что мы, наоборот, больше забивали в первом тайме. В любом случае надо стараться держать темп 90 минут и бороться до конца.

Я всегда говорил, что подняться на определенную высоту легче, чем удержаться на ней. Сейчас мы выиграли, и от нас очень большие ожидания. Это вызывает напряжение, волнение. Я много раз говорил, что мы не боимся проиграть. Нужно улучшать игру от матча к матчу. Мы не хотим потерять веру болельщиков».

Также Гурбан Гурбанов прокомментировал слухи о том, что футболистом «Карабаха» Марко Вешовичем интересуется российский клуб.

«У меня нет информации об этом. Но это нормально, что нашими футболистами интересуются. У Марко с нами контракт. Вопрос продления будем обсуждать в ближайшие месяцы».