Кремль: Запад провоцирует Россию ядерной риторикой

Ядерная риторика Соединенных Штатов и Евросоюза является провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Мы считаем это очень пагубной практикой и провокационной практикой", - сказал он, подчеркнув, что Москва не будет принимать в этом участие.

Пресс-секретарь добавил, что Россия ежедневно выражает сожаление в связи с ядерной риторикой глав США и европейских государств.

Заявление прозвучало в ответ на слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что Владимир Путин "не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия".