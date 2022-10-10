Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:40

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян совершил вчера, 11 октября, визит в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным. Иностранных лидеров, способных сегодня говорить с Путиным, можно пересчитать по пальцам. Со всеми остальными отношения либо испорчены, либо он не воспринимает их как равных себе. Но тут у Запада встает другая проблема – из оставшихся Эрдогану роль посредника Запад безоговорочно доверять не хочет, учитывая существующие проблемы в отношениях с Турцией. С саудовским наследным принцем, особенно после недавнего решения ОПЕК+, тоже не слишком складывается. И так далее, по всему этому короткому списку.

Поэтому Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян оказался самой оптимальной кандидатурой, чтобы донести до российского лидера несколько важных положений. Хотя бы потому, что Эмираты остались сегодня единственной возможностью для российского бизнеса и олигархов уберечь свой бизнес от санкций Запада. Когда в твою страну срочно эвакуировались активы приближенных к Путину лиц – к твоим словам в Москве обязательно прислушаются. В сообщениях Кремля о прошедшем визите упор сделан на экономическую составляющую двусторонних отношений, но на такую российскую версию переговоров можно смело не обращать внимания. Накануне визита Мохаммед бин Зайд аль-Нахайяна в эмиратской прессе много писалось о том, что президент ОАЭ «намерен достичь позитивных результатов по военной деэскалации, уменьшению гуманитарных проблем и достижению политического соглашения ради глобального мира и безопасности». Не менее интересным было и заявление одного из наиболее авторитетных эмиратских академиков в сфере международных отношений Абдулхалека Абдуллы, часто отражающего официальное видение Абу-Даби: президент Эмиратов прибудет в Москву «имея при себе важное досье, которое должно остановить сползание к катастрофической ядерной конфронтации». Это и есть то главное, из-за чего Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян срочно вылетел на встречу с Путиным, который неизбирательными ракетными ударами по украинской территории резко поднял ставки.