Бин Зайд привез Путину предложения Запада новый поворот
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян совершил вчера, 11 октября, визит в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным.
Иностранных лидеров, способных сегодня говорить с Путиным, можно пересчитать по пальцам. Со всеми остальными отношения либо испорчены, либо он не воспринимает их как равных себе.
Но тут у Запада встает другая проблема – из оставшихся Эрдогану роль посредника Запад безоговорочно доверять не хочет, учитывая существующие проблемы в отношениях с Турцией. С саудовским наследным принцем, особенно после недавнего решения ОПЕК+, тоже не слишком складывается. И так далее, по всему этому короткому списку.
Поэтому Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян оказался самой оптимальной кандидатурой, чтобы донести до российского лидера несколько важных положений. Хотя бы потому, что Эмираты остались сегодня единственной возможностью для российского бизнеса и олигархов уберечь свой бизнес от санкций Запада. Когда в твою страну срочно эвакуировались активы приближенных к Путину лиц – к твоим словам в Москве обязательно прислушаются.
В сообщениях Кремля о прошедшем визите упор сделан на экономическую составляющую двусторонних отношений, но на такую российскую версию переговоров можно смело не обращать внимания. Накануне визита Мохаммед бин Зайд аль-Нахайяна в эмиратской прессе много писалось о том, что президент ОАЭ «намерен достичь позитивных результатов по военной деэскалации, уменьшению гуманитарных проблем и достижению политического соглашения ради глобального мира и безопасности».
Не менее интересным было и заявление одного из наиболее авторитетных эмиратских академиков в сфере международных отношений Абдулхалека Абдуллы, часто отражающего официальное видение Абу-Даби: президент Эмиратов прибудет в Москву «имея при себе важное досье, которое должно остановить сползание к катастрофической ядерной конфронтации».
Это и есть то главное, из-за чего Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян срочно вылетел на встречу с Путиным, который неизбирательными ракетными ударами по украинской территории резко поднял ставки.
Весьма сомнительно, чтобы президент ОАЭ привез в Москву какой-то конкретный план примирения/компромисса сторон. Поскольку такой план сейчас попросту невозможен: Украине и России обсуждать в сложившихся условиях нечего, обе стороны не намерены отступать или «замораживать» обстановку через перемирие, пусть промежуточное и временное. Да и любые такие попытки наткнутся на противодействие западных элитных групп, что в Европе, что в США.
А вот недвусмысленно намекнуть Путину, что он со своей эскалацией, ситуацией на Запорожской АЭС и «ударами по площадям» сильно рискует – Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян вполне мог и наверняка это сделал, пусть и другими словами.
И возмущаться такой «беспардонности» в Кремле не могут, ведь там сами рассматривали ОАЭ как хаб для обхода западного санкционного давления. Тем самым подарив Эмиратам рычаг давления на самих себя. И ведь что интересно – продолжают переводить туда активы, вопреки раздающимся тревожным звоночкам.
Расчет Кремля на возникновение некоего альянса России и Эмиратов на основании того, что две страны, дескать, работают в одной ОПЕК+, провалился. У власти в Эмиратах сегодня – прагматики и реалисты, которые великолепно умеют считать собственную выгоду. И умело работать над ее увеличением даже в самых сложных ситуациях.