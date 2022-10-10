В Евросоюзе не верили предупреждениям США

Евросоюз не поверил предупреждениям США о нападении России на Украину, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей речи на встрече послов в Брюсселе, сообщила Европейская правда.

"Война в Украине продолжается. Мы не предвидели, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они (россияне) нападут", мы очень неохотно в это верили", - отметил Боррель.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по телефону и сказал: "Это случится в эти выходные". "...Но мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так ожесточенно и так успешно, как она это делает. Безусловно, благодаря нашей военной поддержке, без нее это было бы невозможно, но и украинцы со своей стороны приложили усилия", - указал глава европейской дипломатии.

Он также признал, что в ЕС не предполагали массовую мобилизацию в РФ и ядерные угрозы президента Владимира Путина.