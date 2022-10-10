Рамиль Шейдаев о своих действиях, которые возмутили греческих болельщиков

Рамиль забил великолепный третий гол, после чего весьма эмоционально отпраздновал его. Его действия возмутили греческих болельщиков.

Футболист « Карабах а» Рамиль Шейдаев на сегодняшней пресс-конференции ответил на вопрос о том, провоцировал ли он греческих болельщиков после своего гола в ворота «Олимпиакоса» в первом матче, который завершился со счетом 3:0 в пользу чемпиона Азербайджана.

«Я просто радовался, - объясняет Шейдаев. - Мне особо некуда было бежать, поэтому побежал к болельщикам. Писали, что я это делал специально. Нет. Просто радость, эмоции».

Завтра «Карабах» и «Олимпиакос» проведут ответный матч в Баку. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.

«Надеюсь, мы и завтра выиграем. Будет тяжелая игра. Греки хотят взять реванш. Но и мы не меньше, чем в первой игре хотим победить. Надеюсь, что получится. Всех ждем на стадионе».

Напомним, после 3 туров у «Карабаха» 6 очков, и он занимает 2-е место в группе, уступая лишь немецкому «Фрайбургу». У французского «Нанта» 3 очка, у «Олимпиакоса» очков нет.