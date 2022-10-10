В Мексике рыбаки поймали глубоководную "рыбу Судного дня" или Сельдяного короля. Согласно легендам, она является предвестником конца света, пишет New York Post.

Эта рыба является крупнейшей костистой рыбой в мире и может вырастать до 17 метров в длину. Она живет на глубине, поэтому ловят ее очень редко.

В легенды Сельдяной король вошел как предвестник катастроф из-за японской мифологии. Предчувствуя повышение сейсмической активности, землетрясения и цунами, он поднимается с глубин на поверхность. Из-за этого в Японии с давних времен поимка "рыбы Судного дня" была плохим знаком.