В Кремле отрицают: «Нет никакой новой волны мобилизации в России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверяет, что «никакой новой волны мобилизации в России нет». Так он прокомментировал заявления региональных властей о «новом мобилизационном задании» в Курской и Ростовской областях, пишут российские СМИ.

По словам Пескова, это все еще первая волна мобилизации. «Никакой новой волны мобилизации нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», - утверждает Песков.

Накануне власти Курской и Ростовской областей сообщили о начале второго этапа мобилизации в регионах. По словам ростовского губернатора Василия Голубева, регион получил «новое мобилизационное задание», к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. О выполнении первого «мобилизационного задания» Ростовская область отчиталась еще 3 октября. Пресс-служба правительства Курской области также заявила, что первый этап мобилизации «полностью выполнен», начинается второй.