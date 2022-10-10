Дело Видади Мурадова возвращено в Апелляционный суд

Верховный суд Азербайджана рассмотрел кассационную жалобу на приговор в отношении бывшего председателя ОАО «Azərxalça» Видади Мурадова, скончавшегося под домашним арестом. Об этом сообщает Qafqazinfo.

Отмечается, что на процессе под председательством судьи Азиза Сеидова было отменено решение по части имущества, находящегося в залоге у банка в связи с уголовным делом. Дело направлено в Апелляционный суд для повторного рассмотрения.

Напомним, В.Мурадов был арестован в ходе операции, проведенной Управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Ему было предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог). В связи с ухудшением состояния здоровья Мурадову была изменена мера пресечения и созданы условия для лечения.