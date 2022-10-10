Орбан: при Меркель война в Украине не случилась бы

Войны между Россией и Украиной не было бы, если бы Ангела Меркель до сих пор занимала должность канцлера Германии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Euractiv.

По его мнению, благодаря реакции Ангелы Меркель на аннексию Крыма в 2014 году удалось избежать широкомасштабной войны.

Отвечая журналистам на вопрос о том, значит ли это, что нынешнюю войну можно было бы предотвратить, если бы бывший канцлер осталась на своей должности, премьер-министр Венгрии ответил "Наверное".