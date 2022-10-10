Байрамов: Армянская сторона изучает расширенные элементы мирного соглашения
Ереван взял время на ознакомление с предоставленными Баку элементами мирного договора, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает телеканал AzTV.
«Азербайджанская сторона предоставила Армении расширенные элементы мирного соглашения. Армянская сторона попросила дать время на ознакомление с ними», - заявил Байрамов.
Касаясь сути расширенных элементов, глава МИД Азербайджана заявил, что они дополняют ранее представленные азербайджанской стороной пять основных принципов, которые должны лечь в основу азербайджано-армянского мирного соглашения.
Байрамов также добавил, что в октябре в Брюсселе должно пройти третье заседание комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией.