В Казахстане активисты вышли на акцию против визита Путина в Астану

В Алматы полицейские задержали четырех активистов, которые вышли на акцию протеста перед консульством России против визита президента РФ Владимира Путина в Астану, запланированного на 12 октября. Задержанных увезли в неизвестном направлении, сообщает казахская служба «Радио Свобода».

Отмечается, что участники акции не успели подойти к зданию консульства России, так как полицейские увели их в автозак. В руках у протестующих были плакат и желто-синий венок. Полиция не объяснила причину задержания активистов.

На 12-14 октября назначен визит президента России Владимира Путина в Астану.