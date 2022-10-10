Китай хочет применить опыт войны в Украине

Китай изучает опыт войны России и Украины для создания стратегии, которую он может применить на Тайване. Об этом заявил директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Минтонг, пишет Reuters.

"В этом году коммунистические вооруженные силы воспользовались опытом российско-украинской войны, чтобы разработать "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", - подчеркнул он, выступая в парламенте.