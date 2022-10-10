Россияне уплыли на яхтах от мобилизации в Корею

Более 20 россиян приплыли к берегам Южной Кореи на трех частных яхтах, спасаясь от мобилизации. Все находившиеся на борту – мужчины в возрасте 20-30 лет, пишет южнокорейская пресса.

Сообщается, что разрешение на въезд в страну было выдано только двоим. В отношении остальных миграционные власти заявили, что находят их цели визита в Южную Корею туманными.

Россиянам не нужна виза для въезда в эту страну. Достаточно получить электронную авторизацию на пересечение границы. Пока неясно, была ли на руках у пассажиров яхт такая авторизация, и на каком именно основании южнокорейские власти отказывают им во въезде. Яхты приплыли из портов дальневосточного побережья России и, судя по всему, все еще находятся в южнокорейских водах.