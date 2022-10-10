Китай, Россия и Иран проведут совместные учения
В ближайшее время «для обеспечения стабильной безопасности и повышения боевой мощи» ВМС Китая, России и Ирана проведут учения, сообщил командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани, которого цитируют иранские СМИ.
«В целях обеспечения стабильной безопасности и повышения боевой мощи в ближайшее время будут проведены совместные военно-морские учения с участием Китая, России, Ирана и некоторых других стран в северной части Индийского океана», - заявил Ирани.
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