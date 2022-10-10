В Сербии призывают ввести санкции против России

В интервью сербским СМИ Михайлович сказала, что "государство должно определиться в вопросе введения санкций против России", но для этого "необходимо подождать формирования нового правительства".

Говоря о вторжении РФ в Украину, вице-премьер отметила, что "Россия ведет захватническую, а не освободительную войну". По ее словам, "геополитика быстро меняется, так что Сербия должна найти свое место в ней на ближайшие 100 лет".

На вопрос журналиста, готова ли она голосовать за санкции, если войдет в новый Кабинет Министров, Михайлович подчеркнула, что она никогда и не меняла свою позицию.