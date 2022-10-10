Генсек НАТО обратился к Лукашенко

Беларусь используют «в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав белорусского президента Александра Лукашенко перестать вовлекать страну в войну в Украине.

«Мы видели, как Беларусь была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине. И президент Беларуси должен прекратить поддерживать военные усилия России», - цитируют генсека НАТО российские СМИ.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. По словам Лукашенко, в Беларуси разместят «не одну тысячу» российских военных. Кремль деталей не привел.