Путин о взрывах на «Северных потоках»

Взрывы на «Северных потоках» являются актом международного терроризма. Их совершили те, кто хочет разорвать связи между Европой и Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя», пишут российские СМИ.

«Это опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам», - сказал он. По словам российского лидера, за терактами на газопроводах стоят те, «кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку».

Владимир Путин уверен, что отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. «Все факты диверсий на энергообъектах РФ доказаны, за этим стоят те, кто хочет разорвать связи Европы с РФ, и выгодоприобретатели», - заявил он.