Путин: Россия и Турция могли бы создать крупнейший газовый хаб

Утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» могли бы перенаправить в Турцию, чтобы отправлять поставки в Европу. Для этого Россия и Турция могли бы создать крупнейший газовый хаб. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время форума «Российская экономическая неделя», пишут российские СМИ.

По его словам, для этого заинтересованность должны проявить европейские покупатели. Российский президент напомнил, что сейчас Россия поставляет газ в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Что касается газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках», - заявил глава России.