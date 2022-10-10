Армяне обстреляли инженерную технику Азербайджана
12 октября около 12:30 подразделения ВС Армении, дислоцированные в населенном пункте Гюнешли Басаркечарского района Армении, из стрелкового оружия различного калибра подвергли обстрелу инженерную технику, осуществлявшую инфраструктурные работы в селе Тезекенд Дашкесанского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры, отметили в военном ведомстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!