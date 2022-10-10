Кремль: президент ОАЭ донес до Путина позицию Украины

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил ему о позиции Киева «по ряду вопросов» и выступил за диалог между Москвой и Киевом, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.

Песков добавил, что «с российской стороны было подчеркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби вот в этих делах».

Встреча лидеров двух стран состоялась накануне в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили войну в Украине и соглашение ОПЕК+ по сокращению квот добычи нефти.