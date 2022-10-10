Россия и Иран объединят платежные системы

Российская платежная система "Мир" скоро будет совмещена с иранской системой "Шетаб". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

"Относительно интеграции и взаимного использования российской системы "Мир" и иранской системы "Шетаб" ведутся предметные переговоры на уровне Центральных банков. Они общались, по-моему, в июле и договорились о своего рода дорожной карте, которая будет приводить нас к этому результату. Уверен, что это состоится достаточно скоро", - сказал он.

Договоренность об интеграции платежных систем Тегеран и Москва достигли в мае 2022 года во время визита вице-премьера РФ Александра Новака в иранскую столицу.