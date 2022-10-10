Путин рассказал, кому Россия не будет поставлять нефть и газ

Россия не будет поставлять нефть и газ тем странам, которые введут ограничения на ее ресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Российская экономическая неделя", пишут российские СМИ.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему готова поставлять свои энергоресурсы на мировой рынок. Однако она не будет продавать нефть и газ тем странам, которые установят для Москвы ценовой потолок.

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и за свой счет оплачивать чужое благополучие", - подытожил он.