Иранские инструкторы прибыли на оккупированные территории Украины
Россияне доставили иранских инструкторов на территорию оккупированной Херсонской области и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136, сообщает Центр национального сопротивления Украины.
Согласно данным, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкое (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе.