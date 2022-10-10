Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан

12 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Казахстан для участия в пленарном заседании 6-го саммита Совета по мерам взаимодействия и доверия в Азии и заседании глав государств СНГ, сообщает сайт главы государства.

В Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева, где развеваются государственные флаги обеих стран, главу государства встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.