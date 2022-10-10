Педиатр предостерег родителей

Очень рискованно подбрасывать детей вверх, это опасно для их жизни. Об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, педиатр Эркин Рагимов, выступая на странице министерства в Instagram на тему “Безопасность детей в повседневной жизни”, сообщает haqqin.az.

Он отметил, что это может представлять опасность, особенно для детей младше года. Это связано с тем, что младенцы не выдерживают резких движений, а это может вызвать сотрясение мозга. Кроме того, подбросивший ребенка может отвлечься, что также может привести к серьезным осложнениям. Подбрасывать детей опасно, даже если это кажется игрой.

Врач рассказал о детях, которые травмировались из-за того, что их оставили без присмотра. По его словам, родители должны быть осведомлены о первичной медико-санитарной помощи, а также о мерах безопасности. Эксперт также рассказал о том, что физическое насилие влияет на здоровье детей и даже на их рост, когда их наказывают.

Педиатр также отметил бессмысленность массажа против кривизны ног у детей.