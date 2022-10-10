В Баку активно обсуждается «зеленая экономика»

12 октября при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Йылдызского технического университета, Института систем управления НАНА и Международной ассоциации технического стратегического управления и управляющих, по инициативе Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии начала свою работу международная научно-практическая конференция на тему «Путь к зеленой экономике и экологическим императивам: новые вызовы, возможности и перспективы».

В открытии мероприятия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, заместитель министра энергетики Самир Велиев, вице-президент BP Бахтияр Асланбейли, заместитель министра труда и социальной защиты населения Турции проф. Dr. Луфтихак Алпкан, сопредседатель Международной конференции по лидерству, технологиям, инновациям и управлению Джемал Зехир, другие государственные официальные лица, руководители и представители научных и образовательных учреждений.

Перед открытием международной конференции гости посетили выставку ручных работ студентов UNEC под названием «Экологическая еда», «Зеленая книга», «Зеленая одежда и мода», «Зеленая технология», а также в Библиотечном информационном центре ознакомились с книгами, повествующими о «зеленой экономике и экологии».

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов обратил внимание на то, что одной из важнейших задач, стоящих перед Азербайджаном в национальных приоритетах социально-экономического развития, определенных Президентом Ильхамом Алиевым, является превращение в страну с чистой окружающей средой и «зеленым ростом», он отметил, что в этом направлении перед научными и образовательными учреждениями стоят важные задачи. Он выразил уверенность, что обсуждения и полученные результаты на трехдневной конференции, окажут существенное влияние на экономический рост, повышение экономической устойчивости и дальнейшее укрепление существующих позиций в международном мире. Ректор также рассказал о работах, проделанных в связи с зеленой экономикой в UNEC, целью которого является переход к «зеленой экономике» к 2030 году, подчеркнув, что впервые будет разработана программа магистратуры по специальности «зеленая экономика».