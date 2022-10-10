В Баку активно обсуждается «зеленая экономика»
12 октября при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Йылдызского технического университета, Института систем управления НАНА и Международной ассоциации технического стратегического управления и управляющих, по инициативе Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии начала свою работу международная научно-практическая конференция на тему «Путь к зеленой экономике и экологическим императивам: новые вызовы, возможности и перспективы».
В открытии мероприятия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, заместитель министра энергетики Самир Велиев, вице-президент BP Бахтияр Асланбейли, заместитель министра труда и социальной защиты населения Турции проф. Dr. Луфтихак Алпкан, сопредседатель Международной конференции по лидерству, технологиям, инновациям и управлению Джемал Зехир, другие государственные официальные лица, руководители и представители научных и образовательных учреждений.
Перед открытием международной конференции гости посетили выставку ручных работ студентов UNEC под названием «Экологическая еда», «Зеленая книга», «Зеленая одежда и мода», «Зеленая технология», а также в Библиотечном информационном центре ознакомились с книгами, повествующими о «зеленой экономике и экологии».
Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов обратил внимание на то, что одной из важнейших задач, стоящих перед Азербайджаном в национальных приоритетах социально-экономического развития, определенных Президентом Ильхамом Алиевым, является превращение в страну с чистой окружающей средой и «зеленым ростом», он отметил, что в этом направлении перед научными и образовательными учреждениями стоят важные задачи. Он выразил уверенность, что обсуждения и полученные результаты на трехдневной конференции, окажут существенное влияние на экономический рост, повышение экономической устойчивости и дальнейшее укрепление существующих позиций в международном мире. Ректор также рассказал о работах, проделанных в связи с зеленой экономикой в UNEC, целью которого является переход к «зеленой экономике» к 2030 году, подчеркнув, что впервые будет разработана программа магистратуры по специальности «зеленая экономика».
Председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса Садиг Гурбанов рассказал о глобальных климатических изменениях, которые несут негативное влияние на экономику стран, окружающую среду, а также глобальную пищевую безопасность, региональную безопасность. Он отметил, что в настоящее время переход к зеленой экономике как актуальный вызов стоит перед всем миром.
Подчеркнув актуальность темы конференции, министр науки и образования Эмин Амруллаев обратил внимание на возрастающий интерес подготовке специалистов по техническим и технологическим направлениям, в частности инженерной специальности в стране. Министр подчеркнул о важности проведения в учреждениях науки и образования исследовании, связанных с зеленой экономикой, экологической чистотой.
Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев говоря о влиянии бурного развития экономики на экологическую среду, отметил, что эта сфера сталкивается с глобальными вызовами. Министр рассказал о важности расширения использования альтернативных источников энергии и рационального использования природных ресурсов. Он также рассказал о реформах, проводимых в направлении внедрения возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях в рамках Великого возвращения.
Заместитель министра энергетики Самир Велиев заявил, что возобновляемые источники энергии являются стратегическим приоритетом в развитии страны, он рассказал о работах, проделанных в направлении применения энергии ветра и солнца в стране, а также о проектах, реализуемых Азербайджаном как страной «зеленого роста», производитель и экспортер «зеленой» энергии.
Участвующие в мероприятии Бахтияр Асланбейли, вице-президент ВР по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе, Солтан Мамедов, заместитель министра труда и социальной защиты Турции, проф. Лютфихак Алпкан, вице-президент ASELSAN по корпоративному управлению, проф. заместитель министра социальной защиты населения, сопредседатель конференции, проф. Джемаль Зехир и другие спикеры поделились своими взглядами по вопросу обеспечения устойчивого развития на основе принципов «зеленой экономики», гигиены окружающей среды, быстрого восстановления и приумножения зелени, эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии, а также отметили, что результаты, полученные на конференции, будут иметь важное значение в этом направлении.
Конференция продолжила свою работу за круглым столом по теме экономической политики, «зеленой» экономике, «зеленому» образованию и «зеленому» университету, политике управления природными ресурсами, устойчивому развитию, влиянию экономического и демографического роста на окружающую среду, эффективному использованию водных ресурсов, альтернативным и возобновляемым источникам энергии. использование, применению «зеленых» технологий, использованию «зеленых» видов транспорта, «зеленые» финансы, «зеленый» экономический потенциал освобожденных территорий.
После круглого стола состоялась акция по посадке деревьев с участием участников конференции.
Международная конференция продлится до 14 октября.