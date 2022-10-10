Белорусам запретят выезжать из страны

В интересах нацбезопасности белорусам временно ограничат выезд из страны. Это предусмотрено в законопроекте, который приняли депутаты в первом чтении, сообщила пресс-служба Палаты представителей Национального собрания.

Комитету государственной безопасности предоставят право временно ограничивать выезд физлиц из Беларуси. Будут введены дополнительные правила регулирования выезда за границу сотрудников государственных органов.

Помимо этого, в законопроекте уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу. Однако предложено сократить число лиц, получающих отсрочку.