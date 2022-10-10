Банк ABB представил мобильное приложение ABB business для корпоративных клиентов
Надежный деловой партнер банк ABB представил новое решение для корпоративных клиентов. Банк запустил мобильное приложение ABB business, которое открывает возможности использования различных банковских услуг в режиме 24/7 в любой точке мира, без посещений филиалов и отделений АВВ, а также, не заходя в систему Интернет-банкинга. Воспользоваться приложением могут как частные предприниматели, так и корпоративные клиенты, а также представители малого и среднего бизнеса. Приложение ABB business позволяет всего в несколько нажатий мгновенно выполнить следующие операции:
- Получать выписки со счетов;
- Контролировать счета в различных валютах;
- Принимать платежи;
- Оплачивать налоги и таможенные платежи.
- Утверждать или отклонять платежи;
Также для пользователей, управляющих более чем одной компанией, создана возможность управления несколькими профилями.
Пользователи могут получить доступ к приложению посредством ASAN İmza, а также с помощью идентификационного кода. Мобильное приложение ABB business доступно для всех корпоративных клиентов, достаточно лишь загрузить его. Приложение будет совершенствоваться в соответствии с потребностями клиентов. В дальнейшей разработке в приложение будут добавлены новые функции и интегрированы многие сервисы, не относящиеся к банковским.
Скачать приложение АBВ business можно здесь.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.