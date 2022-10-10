Грузины отрицают причастность к подрыву Крымского моста

В Грузии отвергли и назвали безосновательными обвинения о том, что через ее границу перевозили взрывчатку, которую после использовали для подрыва Крымского моста. Об этом заявил замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе, сообщил грузинский Первый канал.

«Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересек таможенную границу (Грузии - ред.)», - сказал он. - «Я не думаю, что должен оправдываться. Я знаю, что он (грузовик со взрывчаткой - ред.) не пересекал таможенной границы», - добавил замминистра.

Чиновник уточнил, что если кто-то докажет, что грузовик все же пересек госграницу, власти начнут расследование и виновные «будут привлечены к ответственности».