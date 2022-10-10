ВСУ освободили 5 сел в Херсонской области
Вооруженные силы Украины закрепились в селах Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное Бериславского района Херсонской области, сообщается на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook.
«Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.